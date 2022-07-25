Бишкек, 25 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Киргизии официально зарегистрированы 11 669 человек, у которых диагностировали ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает республиканский центр «СПИД» сегодня, 25 июля.

IES Ben al Jatib Символ борьбы со СПИДом

Из них 11 003 имеют киргизское гражданство, а остальные 666 — иностранцы, проживающие на территории республики.

Также стало известно о том, что большинство ВИЧ-инфицированных жителей Киргизии — мужчины. Их насчитывается 6 940 человек или 63,1% от общего числа заразившихся вирусом иммунодефицита.

Доля женщин среди ВИЧ-инфицированных составляет 36,9% — их в республике официально зарегистрировано 4 063 человека.

Согласно статистике, более чем в половине случаев заражение ВИЧ в Киргизии произошло в результате полового пути передачи инфекции.