Ульяновск, 25 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения остаётся примерно на одном уровне, очередных летальных исходов и случаев госпитализации в ковидные стационары. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 25 июля, всего в Ульяновской области официально выявлено 204 190 случаев заражения коронавирусом, в том числе 24 июля заболели 29 человек. Отметим, что последние шесть суток (с 19 по 24 июля) в регионе выявляют от 25 до 32 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Вылечились от ковида 199 069 пациентов, доля выздоровевших составляет 97,5%. Трое суток подряд в Ульяновской области выписывают не менее 30 пациентов, в том числе 24 июля вылечился 31 человек.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что в Ульяновской области умерли 4725 ковидных больных.

Кроме того, в регионе нет новых случаев госпитализации в ковид-стационары. Напомним, что трое суток подряд (21 — 23 июля) в больницы направляли по двух пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали 737 968 жителей, в том числе за последнюю неделю вакцинировались 2140 человек.