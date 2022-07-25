Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предоставил в облизбирком документы необходимые для регистрации. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Герб Свердловской области Cian Akril

Это произошло 25 июля. У избиркома есть десять дней на их проверку и принятие соответствующего решения.

Как сообщало ИА REGNUM, этап выдвижения на пост губернатора в регионе завершился 22 июля. Выдвинулись шестеро кандидатов. А этап сдачи документов на регистрацию продлится до 18:00 по местному времени 27 июля.