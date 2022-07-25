Новосибирск, 25 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 278 пациентов, в том числе 17 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что днём ранее в Новосибирской области из-за COVID-19 были госпитализированы 12 детей.

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 64 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 15 человек, на ИВЛ — четыре пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 261 396 случаев заражения коронавирусом, 254 405 пациентов выздоровели, умерли 5696 человек.