Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Лидер «Левых» Нуши Дадгостар не хочет, чтобы рынок контролировал систему здравоохранения и систему образования в Швеции. Она также не желает, чтобы ее запомнили как человека, который слишком много обещал, но слишком мало сделал. Об этом партийный лидер рассказала в интервью новостному порталу Omni в рамках проекта «Моя Швеция — 2030».

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

Стандартную фразу «Я мечтаю, чтобы Швеция в 2030 году была страной, которая…», предложенную партийным лидерам, Дадгостар закончила таким образом:

»… создала ряд новых рабочих мест по всей стране и возглавила зеленый переход. У нас появилась сильная и эгалитарная школа, где нет корыстных интересов и где детям дают хорошие условия для работы».

Стандартную фразу «Чтобы мое видение стало реальностью, нужно…» Дадгостар закончила таким образом:

«… чтобы левые силы пришли в правительство».