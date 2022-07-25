Петропавловск-Камчатский, 25 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. На Камчатке с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 25 лесных пожаров, 14 из которых произошли за последние две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в краевом правительстве.

Лесной пожар

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По данным на 25 июля, на Камчатке действовало три лесных пожара, один из которых удалось локализовать. Главной причиной возникновения пожаров специалисты называют жаркую и засушливую погоду.

«Из тех 14, которые возникли в прошедшие две недели, на территории Елизовского района произошло шесть лесных пожаров, на территории Ключевского лесничества — три, Мильковское лесничество — два, Корякское лесничество — два лесных пожара, Быстринское — один лесной пожар. Из них локализован один и действуют два», — уточнил заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Хабаровского края лесная охрана из-за дыма от тушения природных пожаров эвакуировала 61 жителя села Джигда в Аяно-Майском районе — людей временно вывезли в соседнее село Нелькан.