Сакский район, Крым, , 12:46 — REGNUM Сотрудница одного из государственных унитарных предприятий Республики Крым признана судом виновной в растрате лечебной грязи на сумму более 1,2 млн рублей. Об этом 25 июля сообщила прокуратура региона.

Купание в лечебной грязи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, сотрудница предприятия, отвечавшая за сохранность материальных ценностей, осуществляла прием лечебной грязи с участка грязедобычи Сакского озера, которую в дальнейшем не ставила на бухгалтерский учет. Продукцию она присваивала, а затем передавала индивидуальному предпринимателю, торговавшему косметическими средствами.

В общей сложности женщина растратила более 5,6 тыс. штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. В ходе следствия и суда фигурантка своей вины не признала.

Суд учёл позицию гособвинения и, признав подсудимую виновной в инкриминируемом преступлении, назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой в пользу предприятия взыскан ущерб на сумму более 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.