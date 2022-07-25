Красногорск, , 12:43 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 473 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 189 случаев меньше аналогичного показателя 24 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 662 человек, а днём ранее — у 777 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 6 571 новый случай заражения коронавирусом.

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