Красногорск, 25 июля 2022, 12:43 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 473 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 189 случаев меньше аналогичного показателя 24 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 662 человек, а днём ранее — у 777 жителей Подмосковья.
Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 6 571 новый случай заражения коронавирусом.
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