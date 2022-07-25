Артём, Приморский край, 25 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя города Артема, который обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили в краевой прокуратуре.

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Установлено, что в апреле 2020 года фигурант находился на отдыхе со своими знакомыми, где между ним и компанией из семи человек возник конфликт. В результате ссоры его выгнали из частного дома. Желая отомстить, обвиняемый поджог кресло на веранде, через которую пролегал единственный выход из дома. Гости смогли выбраться из дома, но одному не удалось и он погиб.

Фигуранта приготовили к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужским областным судом 62-летняя жительница Износковского района осуждена к 15 годам лишения свободы за умышленный поджог жилого дома, в результате которого погибли два человека.