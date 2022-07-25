Москва, , 12:42 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов с понимание отнесся к инициативе парламентария от ЛДПР Василия Власова переименовать Киевский вокзал в Москве, однако предложил назвать его Кишиневским, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Киевский вокзал в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский», — пояснил Миронов.

Парламентарий уверен, что специальная военная операция закончится победой России, и будут ещё с Киевского вокзала отправляться и прибывать поезда из братского Киева.

«Ну, а если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовём Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишинёвским», — убежден Миронов.

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский, соответствующее предложение начать голосование жителей столицы парламентарий направляет мэру Москвы Сергею Собянину.

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