Москва, 25 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов сбито российскими средствами противовоздушной обороны за сутки. Об этом 25 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Харцызск Донецкой Народной Республики (ДНР) и Бражковка, Каменка, Малая Камышеваха Харьковской области.

Кроме того, шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» перехвачено в районе города Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) Попасной ДНР.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 260 самолётов, 144 вертолёта, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 3198 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4459 единиц специальной военной автомобильной техники.

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