Москва, 25 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия в рамках спецоперации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Об этом 25 июля входе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, за прошедшие сутки было поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области.

«Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики», — добавил Конашенков.

Кроме того, сообщил представитель оборонного ведомства, российские военные уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Некременное Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено более 100 националистов и иностранных наёмников.

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