Воронеж, , 12:39 — REGNUM Шесть воронежцев, обвиняемых в распространении наркотиков, предстанут перед судом, сообщила 25 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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«Следователями СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу завершено расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей в возрасте от 30 до 42 лет, обвиняемых в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном сбыте или пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере в составе организованной группы», — прокомментировала Куликова.

Установлено, что четверо мужчин и две женщины распространяли наркотики летом 2021 года на территории Воронежа и Лискинского района. Они оборудовали тайники-закладки под деревьями, в кустарниках, под бордюрами, а точные координаты передавали покупателям с помощью программы-мессенджера. Наркотические средства фасовались на съемной квартире в Советском районе Воронежа. Материалами дела зафиксировано семь эпизодов преступлений. При обысках у обвиняемых было изъято более 500 граммов различных видов наркотиков, преимущественно тяжёлых. Все обвиняемые находятся под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Левобережный районный суд Воронежа.