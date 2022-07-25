Панама, , 12:39 — REGNUM Деловые круги Панамы предупредили, что «высокие экономические последствия» перекрытия дорог в рамках национальных протестов, начавшихся в начале июня 2022 года против высокой стоимости жизни, «не поддаются исчислению». Об этом пишет агентство EFE.

Панама-Сити, Панама, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Митинги в Панаме продолжаются, несмотря на развитие диалога по выходу из кризиса и определенные уступки со стороны правительства.

Блокировки, особенно на Панамериканском шоссе, которое пересекает страну и связывает ее с Центральной Америкой, вызвали нехватку продовольствия, топлива и других продуктов в городских центрах, а также дефицит тех немногих овощей, фруктов и бобовых, которые имеются в наличии. Также протесты вынудили рабочих преодолевать большие расстояния пешком, чтобы добраться до своих рабочих мест и домов.