Москва, 25 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Кремле продолжают соблюдать антиковидные ограничения и особые меры предосторожности в связи с COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что ограничительные меры сохраняются практически во всех подразделениях администрации президента РФ. А по новому виду коронавируса «Кентавр» Кремль будет следовать инструкции, которую даст Роспотребнадзор.

«Несмотря на то, что все ограничения были сняты и отменен масочный режим, администрация Кремля чётко выполняет антиковидные инструкции Роспотребнадзора». Этой практики Кремль будет придерживаться и впредь, — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле не планируют менять меры санитарной безопасности на фоне новостей о первом случае заражения оспой обезьян в РФ.

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