Москва, 25 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет и одновременно с этим снижает ставки по базовым ипотечным программам. Об этом говорится в официальном сообщении кредитной организации.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

В рамках летней акции, которая продлится до 3 октября 2022 года, можно будет взять потребительский кредит на сумму от 300 тысяч рублей по ставке 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+, или под 5,9% на первый месяц, если такой подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет, отмечают в Сбере. Дополнительно в рамках акции на 1%, до 13,9% годовых снижена минимальная базовая ставка. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков. Как отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, «Сбер оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять своим клиентам комфортные условия кредитования. Текущая акция отличное тому подтверждение».

Одновременно с началом летней акции по потребительским кредитам, Сбер сообщил о снижении с 25 июля ставки по базовым ипотечным программам на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках до 9,9% годовых. По словам вице-президента, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васёва, «22 июля ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер оперативно анонсировал снижение процентных ставок по базовым ипотечным продуктам с 26 июля. Но, понимая значимость этого шага для клиентов, мы решили максимально ускориться и снижаем ставки уже с 25 июля. Благодаря этому ипотечное кредитование становится ещё более доступным, и россияне могут успешно решать свои жилищные вопросы». Дополнительно сэкономить могут клиенты сервиса Домклик, для которых доступна скидка 0,3% или 0,5% (в зависимости от застройщика) на ставку по ипотеке Сбера при бронировании квартиры в новостройке. По данным аналитиков сервиса, с начала этого года Сбер уже выдал 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей.