Париж, 25 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля начинает турне по трем западноафриканским странам в рамках своей первой поездки в Африку за время нового президентского срока. Этой поездкой он стремится восстановить отношения Франции с континентом в постколониальный период, сообщает агентство France-Presse.

TM1972 Французские военные в Мали

Турне Макрона будет проходить с 25 по 28 июля. Первым он посетит Камерун, затем отправится в Бенин и завершит поездку в Гвинее-Бисау.

На повестке дня переговоров будут стоять вопросы продовольствия в условиях, когда в африканских странах растет угроза голода. Также большое внимание будет уделено вопросам безопасности, так как Франция готовится завершить вывод войск из Мали в 2022 году, и в странах региона остаются опасения относительно вооруженных мятежей исламистов.

Франция также с беспокойством следит за действиями других держав, стремящихся закрепиться в регионе, который Париж по-прежнему рассматривает как часть своей сферы влияния. Всё чаще этими державами становятся Китай и Россия.

Турне «продемонстрирует приверженность президента процессу возобновления отношений с африканским континентом», сказал AFP представитель президента Франции, попросивший не называть его имени. Оно станет сигналом того, что африканский континент является для него «политическим приоритетом».