Москва, 25 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский. Соответствующее предложение начать голосование жителей столицы Власов направляет мэру Москвы Сергею Собянину.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Киевский вокзал

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«Мы, в принципе, позицию мэрии свою обозначали, теперь — поставят на голосование, не поставят», — сказал Власов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, улица имени Льва Толстого в городе Хуст в Закарпатской области Украины переименована городским советом в улицу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.