Москва, , 12:37 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили в акватории Днепровского лимана два десантных катера ВМС Украины, сообщили 25 июля в Министерстве обороны России.

ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

По данным российского оборонного ведомства, в акватории Днепровского лимана была вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области.

«В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили в Хмельницкой области Украины перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS.

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