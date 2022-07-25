Тирана, , 12:37 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1984 образцов выявлено 965 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 843 пациента, умерли двое пациентов с COVID-19. Об этом сообщило 24 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Амфитеатр Бутринта, Албания Ein Pädagoge

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 304 890 случаев заражения коронавирусом, 291 553 человека излечились, скончались 3527 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении в настоящее время находится 30 пациентов с коронавирусом. За сутки в стране было зарегистрировано два летальных исхода от COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9810 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 5734 — приходится на Тирану.

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