Уфа, 25 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Налог для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), применяющих упрощенную систему налогообложения, снизили на три года в Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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«Вместо действовавших ранее ставок налога в размере 6% с доходов либо 15% с прибыли установлены ставки в размере 1% и 5%, соответственно. Срок их действия — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что в условиях санкций это будет способствовать развитию территорий опережающего социально-экономического развития, а также привлечению потенциальных резидентов и созданию новых рабочих мест.

«Ряд российских регионов применяют аналогичную меру поддержки инвесторов. При этом в субъектах, граничащих с Башкирией, такой преференции нет. Меньшая налоговая нагрузка будет для инвесторов веским доводом в пользу нашей республики при выборе места реализации инвестиционного проекта», — сообщил Толкачев.

Согласно данным минэкономразвития Башкирии, уменьшение налога позволит каждый год привлекать от семи до восьми новых резидентов территорий опережающего социально-экономического развития с созданием 150 новых рабочих мест и увеличением поступлений в бюджетные и внебюджетные фонды на сумму порядка девяти млн рублей в ежегодно.