Москва, 25 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 2 133 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 53 случая меньше аналогичного показателя 24 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 2 386 человек, а днём ранее — у 1 871 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 6 571 новый случай заражения коронавирусом.