Оханск, Пермский край, , 12:35 — REGNUM В Пермском крае наградили подростков, которые спасли из реки Кама утопающего мужчину. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Цветы Pexels.com

Инцидент произошёл в начале июля. Четверо молодых жителей Оханска шли по лесной тропинке вдоль берега реки и увидели, как с берега в воду упал нетрезвый мужчина. Они смогли его спасти. Гражданину помогли встать и вызвали скорую помощь и полицию.

Глава отдела полиции по Оханскому городскому округу Алексей Кашин и руководитель администрации Дмитрий Байдин поблагодарили подростков за смелость, активную гражданскую позицию и неравнодушие к чужой беде. Также они вручили им подарки и благодарственные письма.