Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Двое человек погибли, еще пятеро получили 24 июля ранения в результате перестрелки в одном из парков Лос-Анжелеса, сообщает New York Post.

Перестрелка Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США

По информации местных экстренных служб, инцидент произошел вечером в воскресение, 24 июля, в Пек- Парке в районе города Сан-Педро. В общей сложности были госпитализированы семеро человек — четверо мужчин и трое женщин. Впоследствии двои из них скончались.

Это не единственный за последние дни подобный инцидент. Так, 22 июля в результате перестрелки в центре города огнестрельные ранения получили четверо человек.