Ярославль, 25 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославле фонтаны переведут на ежедневный режим работы. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Ярославия» рассказал врио губернатора Михаил Евраев.

City-yaroslavl.ru Фонтан в Ярославле

«Фонтаны, я сказал, чтобы были обязательно включены. Сейчас как раз перейдем на постоянную работу фонтанов, потому что фонтан — это лицо города. А фонтан берет и не работает. У нас вторник, четверг, еще какой-то день. И я одному из коллег, с которым это обсуждали, говорю: «Слушайте, а у вас лифт работает все дни или только в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, а в понедельник, вторник и среду вы так ходите? Тоже же на этом можно экономить, правда?» Мы должны понимать, на чем надо экономить, на чем нет», — объяснил свою позицию врио губернатора Ярославской области.

При этом Михаил Евраев подчеркнул, что в первую очередь фонтаны должны создавать приятную атмосферу, в первую очередь, для жителей города, а значит должны работать «днём постоянно».