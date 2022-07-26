Салехард, 26 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Волонтеры из 14 регионов России и Казахстана прибыли на Ямал для участия в экологических проектах Зеленой Арктики, которая начнётся 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Jan2575 Металлолом

В 2022 году волонтеры Арктики принимают участие в трех экспедиционных проектах. Участники проводят очистные работы на мысе Марре-Сале, упраздненном поселке Полярный, а также в селе Сеяха.

«В Год экологии на Ямале, объявленном губернатором Дмитрием Артюховым, проходит более 250 мероприятий экологической направленности: от уборки несанкционированных свалок в муниципальных образованиях до научных исследований. И, конечно, наши арктические волонтерские экспедиции также входят в этот большой список мероприятий. Символично, что в Год экологии на Ямале в экологические экспедиции отправится десятый, юбилейный состав волонтеров Арктики», — отметил Евгений Рожковский, председатель МОЭО «Зеленая Артика».

Движение «Волонтеры Арктики» является самым крупным в циркумполярном регионе. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экология». В 2022 году движению исполняется 10 лет. За это время в ямальских экспедициях приняло участие более 300 добровольцев из России и других стран. За время работы «Зеленой Арктики» было убрано более чем 500 гектаров земли и 2400 тонн металла.

«На Марре-Сале с 1979 года функционирует геокриологический полигон, где до сих пор ведутся непрерывные геокриологические исследования фоновых изменений температурного режима криолитозоны в природных условиях. Поэтому у волонтеров, которые туда отправляются, будет хорошая возможность увидеть своими глазами, почему в таких экспедициях используется волонтерский труд, а не тяжелая техника», — сказал Павел Орехов, ученый института криосферы Земли Сибирского отделения РАН и арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что волонтёры «Чистой Арктики» завершили четырёхдневную экспедицию. Добровольцы расчищали от мусора территорию заброшенной станции связи на горе Лёквож в Ямало-Ненецком автономном округе.

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