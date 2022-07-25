Нур-Султан, , 12:56 — REGNUM Россия — единственная страна, которая не подчинилась Западу и не признала его гегемонию. Об этом 25 июля ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил казахстанский публицист.

Флаги Казахстана и России

«Я казах, но всегда очень любил, восхищался и поддерживал Россию. Но многие в моем окружении меня не понимают и спрашивают, в чем причина моего восхищения. Я всегда отвечаю, что у России великая и прекрасная история смелых людей: русские — единственные, кто победил Наполеона, потом победили чуму ХХ века — фашизм, когда западные страны всячески потворствовали ему», — заявил публицист.

По мнению собеседника агентства, и сейчас Россия — одна из немногих стран, кто «не прогнулся» под гегемонию Запада, а проводит суверенную, выгодную своим гражданам политику.

«Именно русский человек первым побывал в космосе, от энергоресурсов и продовольствия России зависит весь мир» — заключил публицист.

Напомним, что в последнее время в соцсе, тях стали появляться видеозаписи с заявлениями граждан Казахстана, крайне оскорбительными по отношению к России и русским.