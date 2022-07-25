Москва, 25 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российские следователи плотно работают на освобождённых территориях в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Весьма и весьма напряжённо работают на освобождённых территориях, чётко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами. И, конечно, уже собран, но будет собран ещё больший объём данных, которых наверняка хватит, чтобы предать суду этих преступников», — заявил Песков.