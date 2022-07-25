Москва, , 12:30 — REGNUM В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике свыше ста националистов и наёмников, прибывших для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом 25 июля входе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наёмников», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля на Украине было уничтожено до 300 украинских националистов «Чёрной сотни». Российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации националистического формирования в Краматорске Донецкой Народной Республики. Пункт боевиков располагался в здании школы №23.

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Ранее в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов.

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