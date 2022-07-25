Москва, 25 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили в Хмельницкой области Украины перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS. Об этом 25 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Пуск ракеты

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике на месте обстрела города Красный Луч нашли неразорвавшиеся ракеты M31 GMLRS.

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