Москва, , 12:30 — REGNUM Большая работа по заключению «продуктовой сделки» — снятию ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и содействию Москвы вывозу украинского зерна — проделала Россия, однако ещё рано говорить об эффективности предусматриваемых ею механизмов. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, очень большая работа была проделана, российской стороной проделана большая работа, но давайте дождемся, с тем, чтобы давать какие-то оценки функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля уточнил, что теперь ООН необходимо выполнить свою часть соглашения, которая касается ограничений поставок российских зерна и сельхозпродукции.

«Прямых нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объеме эти отгрузки, столь необходимые для международных рынков — особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно», — пояснил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по военным ВСУ в одесском порту не связан с задействованной в реализации положений соглашений по зерну инфраструктурой, а потому это не может и не должно повлиять на процесс вывоза сельхозпродукции с Украины.