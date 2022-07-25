Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Ныне проживающее число волков на территории Швеции является проблемой демократии. К такому выводу пришли депутаты риксдага от «Христианских демократов» Петер Куллгрен и Щелл-Арне Оттоссон в своей авторской статье для издания Expressen.

Волки

Авторы пишут, что сегодня в Швеции проживает 460 волков, что на 50% больше, чем нужно.

Ранее риксдаг постановил, что Швеция должна совместно с Норвегией контролировать поголовье волчих особей, число которых не должно превышать 230.

По словам христианских демократов, проблема заключается в отсутствии давления со стороны правительства Швеции и Агентства по охране природы с целью выполнения воли риксдага. Таким образом, обращают внимание авторы, исполнительная власть игнорирует решение риксдага несмотря на то, что Форма правления устанавливает, что риксдаг является «высшим представителем интересов граждан».