25 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолётов Воздушно-космических сил России (ВКС).

Мирослава Романенко, , 13:11 — REGNUM Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолётов Воздушно-космических сил России (ВКС). Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Новое мышление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: ФСБ предотвратила угон российских самолётов украинскими спецслужбами

Уточняется, что сотрудники военной разведки Украины пытались за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Европейского союза завербовать военных лётчиков ВКС России.

«Российских военных лётчиков пытались убедить осуществить перелёт и посадку боевых самолётов на контролируемые ВСУ аэродромы. Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены», — сообщили в ФСБ.

Читайте также: ФСБ: к попытке угона самолётов ВКС России причастна Великобритания

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что представители украинской стороны, рассчитывая завербовать военных лётчиков ВКС России, судили по себе, а российские летчики Родину не предают.

«Шо, хлопцы, допомога (что, парни, помощь — М. Р.) западная кончилась? Теперь кроме как в России и взять негде?..» — с сарказмом отреагировал Сергей Г.

«У самих в первый же день СВО летчик вместе с литаком (самолетом — М. Р.) сдристнул в Румынию. Продажные украинские нацисты, которые за печеньки продали свою страну, думают, что весь мир — продажные…» — смеется один из участников обсуждения.

«Как можно верить украинцам?» — задался вопросом «Акк Телеграмм».

«Это они по украинским мерками пытались их совратить? Мешок денег и гражданство ЕС? Мечта украинца. Карьерный план», — смеется один из участников обсуждения.

«И сдали и себя, и позиции, нарушив все правила разведчиков», — отметила Елена Д.

«Вот все молодцы. Летчики — молодцы. Пехота — молодцы. Артиллерия — молодцы. ПВО — молодцы. Танкисты — молодцы. Хакеры — молодцы. Нам не стыдно быть русскими», — отреагировала Елена Б.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России

«Лётчики России — это герои страны! Предательство не для них! ВВС — гордость России!» — добавила Натали К.

«Это просто вершина украинского идиотизма!» — не выдержала Наталья К.

«Не ну реально кострюлеголовые», — смеется Игорь.

«Упоротые считают, что все такие же продажные, как и они!» — отметила Нелли Викторовна.

«Красавцы наши лётчики: не повелись, не предали Родину и погибших товарищей! Сдали с потрохами и провели блестящую контроперацию!.. Контрразведка, конечно, тоже отдельный респект и низкий поклон от обычных граждан!» — пишет Dasha G.

«Родина не продаётся!..» — отреагировал «Фро».

«Хорошо, что они со своими ценностями, — никогда не поймут, что такое для русского лётчика его «боевая единица», — отреагировал Dziro.

«Они, эта нищета, дадут деньги? Продажные твари за три копейки воробья в чистом поле загоняют. Надо быть полным идиотом, чтобы с ними связаться. Это просто, если рассуждать о чисто денежной стороне вопроса, не вникая в моральный дух наших летчиков», — добавил С. Н.

«Нужна украинцам огромная перемога (победа — М. Р.), чтобы показать, что они на что-то способны, но у них никак не получается», — смеется Mario.

«Украинцы всё меряют своей мерой, думают, что все так же будут торговать родиной, как они сами. Для них предательство — дело естественное», — подытожил Андрей.