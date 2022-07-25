Москва, , 12:28 — REGNUM Россия не заинтересована в отказе Евросоюза от российского газа. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Не заинтересована в этом — Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто», — заявил Песков.

С другой стороны, если Европа продолжит свой путь вот этого абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, то здесь ситуация будет другая. Но ещё раз повторяю, Россия в этом не заинтересована», — указал он.