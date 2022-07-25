Воронеж, 25 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Жительница Воронежской области лишилась сбережений и взяла крупный кредит, поверив обещаниям мошенников о доходе на бирже. Общий ущерб составил 3,7 млн рублей, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

34-летняя жительница Россошанского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая сообщила, что в апреле 2022 года нашла сайт для торговли на бирже валютой. Она прошла платную регистрацию. После этого ей позвонил неизвестный, который представился менеджером биржевой платформы, пообещал регулярный высокий доход. Затем ей позвонил другой мужчина, он представился её личным брокером и убедил потерпевшую внести на счёт значительную сумму — в целях получения высокого дохода. В итоге женщина перевела на указанные ей счета свои личные накопления — 1,5 млн рублей, а позже взяла кредит на 2,2 млн рублей, деньги она также внесла на счёт.

Однако когда в конце июля женщина попыталась вывести деньги с биржи, чтобы погасить часть кредита, «брокер» сбросил вызов и перестал выходить на связь. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Всего, добавили в ГУ МВД, за сутки в Воронежской области зарегистрировано одно мошенничество и одна кража денежных средств с банковской карты, совершенные бесконтактным способом, на более чем 3 млн 750 тысяч рублей.