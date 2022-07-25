Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Чуть более чем через месяц жители Швеции отправятся на избирательные участки, чтобы избрать новый состав риксдага и муниципальных собраний в своих ленах. Однако средний возраст политиков в бюллетенях растет, что говорит о том, что молодежь не проявляется должного интереса к политике. Об этом 25 июля сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что в некоторых местах в стране складывается ситуация чрезмерной представленности политических интересов пожилых граждан. Действительно, если обратиться к партийным спискам в муниципальные советы, то средний возраст там составляет 56 лет.

«Мы сталкиваемся с очень большой социальной проблемой, у нас становится все меньше молодых людей, которые занимаются политикой. Политики стареют на муниципальном уровне, представительство [всех групп населения] сокращается», — отметил в эфире SR политолог из Университета Линнея Эрик Вонгмар.