Красногорск, , 12:26 — REGNUM К 1 сентября на территории Подмосковья планируется открыть не менее 12 новых школ. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Также глава региона отметил, что большинство учебных заведений, в которых на данный момент проходит капитальный ремонт, должны быть введены в строй до начала учебного года.

«В сентябре мы ожидаем 1 млн 26 тыс. школьников. Задача к 1 сентября открыть не менее 12 новых школ. Отдельное внимание прошу уделить и системе безопасности», — сказал Воробьев.

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