Красногорск, 25 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. К 1 сентября на территории Подмосковья планируется открыть не менее 12 новых школ. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Также глава региона отметил, что большинство учебных заведений, в которых на данный момент проходит капитальный ремонт, должны быть введены в строй до начала учебного года.

«В сентябре мы ожидаем 1 млн 26 тыс. школьников. Задача к 1 сентября открыть не менее 12 новых школ. Отдельное внимание прошу уделить и системе безопасности», — сказал Воробьев.