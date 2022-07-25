Москва, , 12:26 — REGNUM Удары Вооружённых сил РФ по военной инфраструктуре в порту Одессы не повлияют на выполнение стамбульских договоренностей по транспортировке зерна. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договорённостей для вывоза зерна», — заявил Песков.

«Подобное никак не может, не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — указал он.

Напомним, сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, украинское зерно будут вывозить по Чёрному морю, в том числе через одесский порт. Для контроля процесса в Стамбуле запланировано создать специальный Совместный координационный центр, а само соглашение действует 120 дней.