Стокгольм, 25 июля 2022, 13:14 — REGNUM 25 июля кадровые проблемы Вооруженных сил Швеции оказались в центре внимания крупнейших печатных СМИ страны. Так, автор редакционной статьи издания Göteborgsposten Кайса Довстад написала, что главнокомандующий Микаэль Бюден заслуживает критики за «ужасную кадровую политику».

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Pixabay.com

Поводом к «разгромным статьям» послужило то, что половина пилотов вооруженных сил Швеции намеревается уволиться со службы.

Крупнейшее консервативное издание Svenska Dagbladet в свою очередь пишет, что инвестиции в обороноспособность Швеции направлены на создание новых подразделений и внедрение передовых технологий, но личным составом пренебрегают.

Крупнейшая либеральная газета Dagens Nyheter отмечает, что вопросы безопасности в Швеции не решаются только потому, что страна подала заявку на членство в НАТО.

«Безопасность Европы должна быть главным вопросом [сентябрьских] выборов [в риксдаг]», — отмечает издание.