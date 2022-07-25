Стокгольм, , 13:14 — REGNUM 25 июля кадровые проблемы Вооруженных сил Швеции оказались в центре внимания крупнейших печатных СМИ страны. Так, автор редакционной статьи издания Göteborgsposten Кайса Довстад написала, что главнокомандующий Микаэль Бюден заслуживает критики за «ужасную кадровую политику».

Флаг Швеции Pixabay.com

Поводом к «разгромным статьям» послужило то, что половина пилотов вооруженных сил Швеции намеревается уволиться со службы.

Крупнейшее консервативное издание Svenska Dagbladet в свою очередь пишет, что инвестиции в обороноспособность Швеции направлены на создание новых подразделений и внедрение передовых технологий, но личным составом пренебрегают.

Крупнейшая либеральная газета Dagens Nyheter отмечает, что вопросы безопасности в Швеции не решаются только потому, что страна подала заявку на членство в НАТО.

«Безопасность Европы должна быть главным вопросом [сентябрьских] выборов [в риксдаг]», — отмечает издание.