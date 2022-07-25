Хабаровск, , 12:24 — REGNUM В Хабаровске зафиксировано четыре случая боррелиоза и 38 — сибирского клещевого тифа — цифры превышают показатели 2021 года в 5,4 раза. За аналогичный период всего было семь случаев клещевого тифа. Боррелиоза тоже больше: в июне прошлого года был зарегистрирован один случай, сообщили в городской мэрии.

Клещевой сезон Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Общее число присасываний иксодовых в краевой столице больше чем на тысячу превышает прошлогоднее: 2624 против 1582. По данным Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии, 1,41% исследованных особей заражено вирусом клещевого энцефалита, а 33% — боррелиозом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 37 человек, в том числе семь детей обратились в медучреждения с укусами клещей за неделю. Три жителя региона заболели клещевым боррелиозом и ещё столько же — риккетсиозом.