Москва, 25 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Чаще всего жители России снимают стресс, общаясь с друзьями и близкими (28%), среди молодых людей 18-24 лет — 38%, 35-44 лет — 35%, среди женщин - 31% против. 24% мужчин. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

geralt Стресс

На втором месте для борьбы со стрессом — занятия спортом, физические нагрузки (20%), преимущественно это молодежь до 35 лет (32-29%) и жители городов-миллионников (25%). На третьем месте — просмотр телевизора (16%).

Среди неполезных привычек снятия стресса лидируют сидение в гаджетах и соцсетях (по 13%), курение (11%) и прокрастинация — откладывание дел «на завтра» (8%). Реже всего в стрессовых ситуациях граждане обращаются к психологам или психоаналитикам (7%).

Опрос по телефону года среди 1600 граждан РФ от 18 лет проведён 10 июля 2022. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, переживали стрессовые ситуации в 2022 году 57% жителей России.

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