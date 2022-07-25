Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Второе место по новым заражениям коронавирусом за сутки по-прежнему принадлежит Санкт-Петербургу. Об этом 25 июля свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Северная столица опередила Московскую область на 315 случаев, но уступила Москве на 1345 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 788 случаев заболевания COVID-19, что на семь случаев больше, чем за предыдущие сутки. В городе уже две недели подряд наблюдается рост заболеваемости.

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки восемь больных. Это лишь на одного пациента больше, чем сутками ранее.

За сутки от вируса излечились 549 пациентов. Этот показатель увеличился за сутки на 87 человек.

С начала действия пандемии в Петербурге обнаружили 1 546 546 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв вируса достигло 34 295 человек. При этом переболели им за это время 1 506 616 пациентов.

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