Стокгольм, , 12:27 — REGNUM Похоже, все указывает на то, что Швеция движется к дорогим ценам на электроэнергию. В течение приближающихся осени и зимы цены на электроэнергию могут быть в два раза выше, чем в прошлом году. Об этом 25 июля сообщила новостная служба ТТ.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Усредненная форвардная цена, то есть рыночная оценка будущей цены на электроэнергию, в настоящее время указывает на 3,50 шведских крон за киловатт-час в южной части Швеции (энергорегион 4). Ожидается, что в энергорегионе 3, который включает в себя всю центральную Швецию, цена будет составлять от 2,30 до 2,50 шведских крон за киловатт-час.

Отмечается, что стоимость угля и газа на мировом рынке приводит к росту цен в Европе.

«Цены, которые мы видим сейчас на фьючерсном рынке, вполне могут вырасти еще на 50 или 100% или упасть вдвое», — заявил журналистам аналитик из компании Merlin & Metis Йохан Сигвардссон, намекнув на то, что ситуация выглядит нестабильной и может измениться в любую сторону.