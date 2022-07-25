Удмуртская газета "День" на этой неделе рассказывает о судьбе колхоза "Рассвет" в Киясовском районе республики. "До 80-х годов колхоз "Рассвет" не блистал достижениями. Молока тогда в "Рассвете" доили 1600 л с одной коровы, получали не более 8-9 ц/га зерновых. Зато к закату советской эпохи благодаря ударному труду колхозников и новому председателю хозяйство уверенно лидировало в районе, не раз получало флаг трудовой славы. В лучшие годы в "Рассвете" распахивали 8700 га земли, в том числе под зерновые - 5300 га. Держали 1200 коров, 3000 свиней, 120 лошадей. Но что еще важнее, за это время своими силами колхозники построили весь соцкульбыт, дороги и жилье - всего более 200 квартир. Устойчивость хозяйства в последние годы советской власти была заложена такая, что, по свидетельству старожилов "Рассвета", большие проблемы, связанные с реформами, стали ощущаться в колхозе лишь к 1995 году.

В настоящее время колхоз "Рассвет" находится в стадии внешнего наблюдения: хозяйство готовят к банкротству. До прошлого года хозяйством более 20 лет руководил Петр Петров - авторитетный в районе специалист, в прошлом агроном. С приходом в Киясовский район нового главы Александра Максимова председателя "Рассвета" стали постепенно, но уверенно "сдвигать с кресла", в колхозе "Рассвет" появился новый председатель Андрей Ажмяков, проживающий в Ижевске. Едва успев возглавить колхоз, Ажмяков стал в произвольном порядке распоряжаться его собственностью. В "Рассвете" у всех на слуху история о том, как новый председатель "прихватизировал" целое стадо колхозных лошадей. Прошлой осенью, в сентябре, Андрей Ажмяков, его жена и отец пригнали к конному двору большую машину, погрузили туда 18 лошадей и увезли в неизвестном направлении. Реакция главы района Александра Максимова, по словам колхозников, была более чем спокойная: "Он председатель - что хочет, пусть то и делает". Лошадей Ажмяков оформил по 5 тысяч за голову при рыночной цене не менее 15 тысяч рублей. Куда дела колхозных лошадей семья председателя, в "Рассвете" до сих пор не знают.

Месяц спустя, в октябре 2005 года, по распоряжению Ажмякова из колхоза были вывезены бетонные блоки на общую сумму около 1,5 млн рублей. "В августе было письмо от жителей Старой Сальи на имя Максимова, 199 человек подписали, с требованием освободить от работы Ажмякова. Максимов передал это письмо Ажмякову. Тот вызвал тех, кто подписался, и поставил ультиматум: или молчишь, или выгоняю тебя из колхоза. И те, кто подписался, сегодня сидят и молчат", рассказывает собеседник газеты "День".

"Известия Удмуртской Республики" в статье "Фирма окнами в море, или Почему в Вавоже рыбу солят по-мурмански" рассказывает о другом начинании в сельском хозяйстве Удмуртии. "Соленая селедка (впрочем, как и копченая скумбрия) с этикеткой ООО "Вавож-рыба" загадкой была давно: сырьевая база за тысячи километров, а тут на тебе: и фирменный магазин в Можге, и систематическое снабжение супермаркетов в Ижевске и Набережных Челнах. По словам управляющего хозяйством Всеволода Обухова, фирма основана Виктором Бардиновым, в прошлом капитаном мореходного судна, уроженцем села Вавож. Сейчас он, работает в Мурманске и занимается закупом рыбы для хозяйства. В Мурманске была закуплена рецептура засолки с минимальным расходом соли. Этот рецепт является основой для всех видов продукции: соленой, копченой рыбы и пресервов. Объемы производства рыбной продукции за три последних года выросли в пять-шесть раз", пишет газета.

"Удмуртская правда" рассказывает о том, что проблема краж предметов из цветных металлов с садоводческих кооперативов в республике остается актуальной. "Крадут теплицы, баки и даже вилки с ложками. Сторож же зачастую живет на массиве один или с семьей. Часто это пожилые люди, получающие в кооперативе не более двух тысяч рублей, охраняя при этом несколько десятков, а то и сотен участков. Оснащение у сторожа часто просто отсутствует. Хорошо, если несет с ним службу четвероногий помощник. А порой и этого у сторожа нет. Единственная его задача - при обнаружении кражи сообщить о ней в милицию и хозяину. При этом не на каждом массиве имеется телефон. С этого года при поддержке республиканского бюджета некоторые массивы охраняются охранным предприятием "Застава", которое предоставляет услуги тревожной группы. Товарищество "Прогресс-1", находящееся близ Кен, заключило такой договор. Результат положительный. Правда, и здесь пропали пять теплиц, однако ни одного случая проникновения в домики, сараи и бани в эту зиму здесь не произошло. Эффективная защита от воров на садоводческих массивах, естественно, во многом зависит и от сторожа, и от руководства товарищества. Главная проблема в охране - как можно быстрее сообщить в милицию или на охранное предприятие о совершенной краже, чтобы по горячим следам найти преступника. И здесь находчивые сторожа применяют самые неординарные решения. На одном из садоводческих массивов в районе Малиновой горы изобрели так называемый "чеченский вариант". Устанавливают своеобразные "растяжки". Чужой человек, задев ногой растяжку, приводит в действие либо петарду, либо другое устройство, которое дает знать сторожу, что по массиву ходит вор. Сторожу остается только сделать звонок. Время с момента обнаружения преступления до вызова охраны существенно сокращается. В другом товариществе применили "тревожную кнопку". У сторожа постоянно находится брелок с кнопкой, нажатия на которую достаточно, чтобы сигнал о происшествии ушел туда, куда надо", сообщает издание.

В газете "Центр" вышла статья под названием "Гадюки в детском саду", в которой говорится о том, что "о селе Новые Чернушки Якшур-Бодьинского района теперь знают многие жители Удмуртии. Горькую славу селу принесли гадюки. Смертельно опасные змеи дважды пробирались в чернушкинский детский сад. К счастью, никто из воспитанников (детсад посещают более полусотни детей) и взрослых не пострадал. Только благодаря громкой огласке в СМИ малышей отправили по домам, а детсад закрыли до 17 апреля. За несколько дней все змеиные ходы в цоколе кирпичного здания заполнили монтажной пеной. По словам начальника отдела общего и дошкольного образования Управления народного образования Администрации Якшур-Бодьинского района Раисы Вахрушевой, гадюки в чернушкинском детском саду - старая проблема. На территории дошкольного учреждения змеи появляются каждый год, особенно летом. Были случаи, когда гадюки заползали в колготки воспитанников! По советам специалистов, прилегающую к зданию территорию регулярно окашивают - бесполезно. Местные жители говорят, детский сад построили на змеином месте. Видимо, кто-то свыше все это время спасал ребятишек и взрослых от несчастья. Другие те, кто "свыше", до сих пор молчали. "Прошлым летом мы обращались в МЧС Удмуртии с просьбой помочь разрешить проблему, но нам не ответили", - говорит Раиса Вахрушева. На прошлой неделе, когда в дело вмешались журналисты, главный спасатель республики Тамази Габричидзе ответил, что для борьбы со змеями следует использовать хорьков, хонориков или выдр. Но они, по мнению начальника отдела, могут напугать детишек еще больше, чем гадюки. Интересно, что в находящейся неподалеку от детского сада начальной школе проблем со змеями нет. "В здании школы высокий подвал, а в детском саду - очень низкий, - объясняет Раиса Вахрушева. - Нужно поднимать пол. Одним лишь заделыванием щелей здесь не обойтись. Будем писать в Министерство образования и науки Удмуртии письмо с просьбой выделить средства на ремонт здания. Пока взрослые решают, как справиться с гадюками, юных чернушкинцев учат, как отличить ужа от гадюки, как себя вести при встрече с ядовитыми гадами и что делать, если змея все-таки укусила". "День" пишет о том, что в Ижевске более200 гигабайт порнографических фильмов и фотографий, в том числе детских, обнаружили сотрудники отдела "К" МВД Удмуртии и прокуратуры республики в необычной коллекции 26-летнего ижевчанина. "Это объем информации равный примерно 50 DVD-дискам, на которые, как известно, можно записать сразу несколько фильмов. С таким количеством порнографии, собранной одним человеком, сотрудники правоохранительных органов никогда ранее не сталкивались. "Коллекционер" не только сам наслаждался просмотром откровенных сцен, но еще и продавал порнофильмы и фотографии с участием детей другим. На прошлой неделе Октябрьский районный суд Ижевска приговорил его к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 5000 рублей с испытательным сроком 4 года. Александр (имя изменено) закончил ракетостроительный факультет ИжГТУ, работал на ОАО "Ижсталь". Но заводская зарплата и режим работы его не устраивали. Он решил наладить собственный бизнес. Как рассказал следователь по особо важным делам прокуратуры Удмуртии Дмитрий Преображенцев, осужденный скупал, где только можно, порнофильмы и сохранял их в памяти компьютера. Покупатели находили Александра через Интернет. В сети он разместил рекламу о своей "уникальной" коллекции фильмов и открыл сервер, где и разместил ее. Покупатели присылали ему заказы с пожеланиями, в соответствии с которыми подсудимый и записывал им порнофильмы на DVD-диски. Затем встречался с клиентами и передавал товар. Вскоре Александр понял, что его бизнес приносит ему гораздо больший доход, нежели работа на "Ижстали". Он уволился.

Порнобизнес Александра процветал более полугода - с апреля до декабря прошлого года - пока его "покупателями" не стали сотрудники отдела "К" МВД Удмуртии. Благодаря чему и удалось вывести распространителя жесткого порно на чистую воду. Кроме порнографии, выпускник ИжГТУ продавал еще и пиратские диски с программой "Компас", которая пользуется большим спросом у студентов-технарей. Разработчик этой программы - Санкт-петербургская компания "Аскон". В Ижевске есть ее представительство. Своим пиратским бизнесом ижевчанин нанес правообладателям ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей. Суд признал Александра виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 242.1 Уголовного кодекса России "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", статьей 242 УК РФ "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов", а также статьей 141, часть 3 п. "в" УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав, совершенные в особо крупном размере" и статьей 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ". Кроме срока (5 лет условно) Александр должен будет выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей и возместить ущерб, нанесенный компании "Аскон", пишет газета.