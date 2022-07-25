Стокгольм, 25 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. 25 июля радиостанция Ekot сообщила, что несмотря на захват власти в Афганистане боевиками из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-прежнему мало афганцев добиваются отмены решения миграционных властей Швеции о своей депортации на родину.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

На данный момент только 363 афганца получили разрешение остаться в Швеции в результате отмены постановления о депортации. 868 человек в своей попытке опротестовать решение миграционных судов Швеции получили отказ.

«Когда мое дело снова рассматривали, я рассказал им о новых обстоятельствах, но его проигнорировали. Я не могу вернуться в Афганистан», — сказал журналистам на условиях анонимности один из тех, кто получил отрицательное решение.

По словам Анны Линдблад, заместителя начальника юридического отдела Миграционного управления Швеции, некоторые решение оставить в силе постановление о депортации в Афганистан могут быть связаны с тем фактом, что уровень насилия в этой стране в последнее время сократился.