Москва, , 12:20 — REGNUM Удар по военным ВСУ в одесском порту не связан с задействованной в реализации положений соглашений по зерну инфраструктурой, а потому это не может и не должно повлиять на процесс вывоза сельхозпродукции с Украины. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля в Минобороны РФ сообщили о нанесении ВМФ России ударов высокоточными ракетами по украинскому военному катеру и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы.

Напомним, 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна.