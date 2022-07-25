Красногорск, , 12:20 — REGNUM В преддверии учебного сезона в Подмосковье будут произведены выплаты семьям с детьми. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, средства будут переведены семьям автоматически. Дата выплат намечена на август 2022 года.

«В августе мы планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Выплаты получат 100 тыс. человек — по 3 тыс. на ребенка многодетные семьи и по 13 тыс. рублей получат малообеспеченные семьи, также все семьи одноклассников с не очень большими доходами получат все школьные принадлежности, чтобы ребенок пошел в школу», — сказал Воробьев.

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