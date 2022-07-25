Красногорск, 25 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В преддверии учебного сезона в Подмосковье будут произведены выплаты семьям с детьми. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, средства будут переведены семьям автоматически. Дата выплат намечена на август 2022 года.

«В августе мы планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Выплаты получат 100 тыс. человек — по 3 тыс. на ребенка многодетные семьи и по 13 тыс. рублей получат малообеспеченные семьи, также все семьи одноклассников с не очень большими доходами получат все школьные принадлежности, чтобы ребенок пошел в школу», — сказал Воробьев.