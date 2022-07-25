Москва, 25 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Прокачка по «Северному потоку — 1» будет возобновлена в полном объёме в максимально быстрые сроки. Об этом 25 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, турбина будет установлена. Там у нас есть ещё неполадки с другими агрегатами, о чём тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей, технологического процесса. И пойдёт прокачка в том объёме, который возможен технологически», — заявил Песков.